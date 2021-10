Mamadi Doumbouya : 41 ans, 37 ans ?

Qui est le colonel Mamadi Doumbouya, le nouveau Président de la Guinée ?Si vous suivez les médias d’Etat ou faites un tour sur Wikipédia, vous lirez que « Mamadi Doumbouya est un militaire et homme d’Etat guinéen, né le 4 mars 1980 ». Or, la Cour suprême de Guinée présente un homme plus jeune qu’on ne croyait. Dans sa lecture du rôle de l’audience consacrant le colonel comme Président de la République de Guinée, le chef du greffe de la Cour suprême a indiqué que l’homme est né le 5 décembre 1984 à Kankan. Il arrive donc au pouvoir à 36 ans et plus de 10 mois. Un peu comme Sékou Touré qui était arrivé au pouvoir à 36 ans.

Sur le parcours académique et professionnel du nouveau Président, la Cour suprême indique qu’il est un ancien étudiant de l’université Panthéon-Assas Paris II et ancien stagiaire de l’Ecole de guerre de Paris. « Au cours de sa scolarité à l’Ecole de guerre, il a été certifié expert de la Défense en management, commandement et stratégie. Il justifie plus de 20 ans d’expérience militaire dans l’entraînement et le commandement des opérations », indique le chef du greffe de la Cour suprême.

Trois ou quatre enfants ? Si sur la plupart des photos qui circulent sur les réseaux sociaux on voit Mamadi Doumbouya en compagnie de son épouse Lorianne et trois de leurs enfants, la Cour suprême a confirmé que l’homme fort du pays est père de quatre enfants.

TD