Mamadi Doumbouya : « nos problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi »

Comme nous l’annoncions, la remise officielle du rapport final du comité national des Assises au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya s’est déroulée ce mercredi en présence du médiateur de la CEDEAO en Guinée, Dr Boni Yayi.

Et dans son discours de circonstance, colonel Doumbouya a tenu à marteler devant l’auditoire: « Pour les solutions à nos problèmes, on ne veut compter sur personne. Nos problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi. Et nous avons au depuis de notre histoire assumer nos responsabilité et n’allons ensemble compter sur personne pour faire le travail à notre place. Pour terminer, je peux vous dire que la détermination du gouvernement de transition est sans faille », dira-t-il.

Parlant du changement, il dira qu’il est souvent difficile. « Dans le cadre de notre pays, ça touche des intérêts individuels et égoïstes parfois qui bloquent malheureux l’unité et le rassemblement de la Guinée. Nous ne pouvons pas continuer à retarder le développement de notre pays en se cachant derrière des considérations irrationnelles que sont l’ethnie, la religion ou la région et souvent la politique. Au lieu d’instrumentaliser la jeunesse guinéenne, concentrons-nous plutôt à son avenir… »

Youssouf Keita