Mamadi Doumbouya : « on est prêts à affronter qui que ce soit pour défendre la Guinée’

En visite à Bamako pour prendre part aux festivités commémoratives de l’indépendance du Mali, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, en a profité pour tenir un discours de vérité à ses compatriotes.

« Je voulais vous remercier du fond du cœur pour l’accueil et surtout pour l’hospitalité. Vous savez nous avons un pays, la République de Guinée qui est (…) riche. Mais de par la faute de ses dirigeants il se retrouve à la queue alors qu’on devait être devant beaucoup de pays. Notre combat depuis le 5 septembre nous avons dit c’est de révolutionner la Guinée et surtout de défendre les intérêts de notre pays. Et ça, nous le ferons et on est prêt à affronter qui que ce soit pour défendre la Guinée. Je voudrais vous dire ici tout simplement, ce qui nous unit, pensez y, nous avons le drapeau rouge, jaune,vert ,puis la République de Guinée s’étend de Yomou, en passant par Boulbinet, Kassa, Labé, Kankan, N’Zérékoré. Vous avez un beau pays qui est la République de Guinée et que nous les Guinéens on doit défendre. Et le combat depuis le 5 septembre c’est de défendre la Guinée (…) Mais nous allons le faire parce que nous avons la conscience que la défense de l’intérêt égoïste, personnel, amène les pays dans la rue et surtout les générations fuient après . Nous allons, ce qui veut dire, rassembler les Guinéens (…) Parce que c’est un héritage.Nous avons trouvé des cadres qui avaient des intérêts à nous diviser pour nous distraire et pendant ce temps ils pillaient notre pays. Ils vont tous s’expliquer pour nous dire comment et qu’est-ce qu’ils ont fait du dernier public. Ça c’est ça.

Je tiens aussi à remercier tous nos compatriotes de Guinée qui sont à l’étranger et qui sont en Guinée, leur dire que le combat n’est pas facile. (…) L’intérêt de la République de Guinée, je crois que c’est le seul combat qui mérite d’être fait. (…) Et surtout, que les Guinéennes et les Guinéens voient les défis que le pays traverse aujourd’hui. Et ça, nous avons dit aussi, en ce qui concerne notre patriotisme ou notre panafricanisme, c’est sans ambiguïté. (…) Je voudrais ici vous remercier de l’accueil, remercier le président Assimi Goïta, pour l’hospitalité et vous dire que j’ai compris les problèmes de la vie, les problèmes de l’ambassade ici, nous allons prendre les mesures pour que les Guinéens puissent être à l’aise pour que les Guinéens puissent se sentir heureux (…).Pendant qu’on est distraits à faire la politique politicienne, vous savez mieux que moi, vos minerais sont en train de partir devant nous. On est distraits à parler des futilités, alors que l’essentiel passe devant nous. Je pense qu’il est important pour nous qu’on se concentre sur l’essentiel. C’est-à-dire les besoins de notre pays, les besoins de nos populations et les défis du moment. Les défis du moment, je pense que si nous nous comprenons, il faut tout simplement qu’on se donne la main. Parce que la division, comme je l’ai dit, n’arrange que celui qui divise. Ceux qui sont divisés, ça ne les arrange pas. Voilà. Et que je suis fils du pays, guinéen (…) Aujourd’hui je n’appartiens qu’à la République Guinée. Je n’appartiens à aucune communauté, j’appartiens à toutes les communautés. (…) Pour moi, il est très simple, on est guinéen tout court. Le reste pour moi, c’est les détails, et ces détails, je ne m’y intéresse pas . Ce qui m’intéresse, c’est la Guinée. », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano