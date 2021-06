Mamadou Bah Baadiko : ”Lansana Conté a certainement mieux fait qu’Alpha Condé…”

Le président de l’Union des Forces Démocratiques (UFD), Mamadou Bah Baadiko, a profité de son passage dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma Groupe du mardi 15 juin 2021 pour déclarer que le président de la République, qui a suscité tant d’espoir en 2015, a moins fait, en tant que chef d’Etat, que son prédécesseur, qu’on qualifiait d’analphabète.

« Moi, aujourd’hui, je me méfie des grands intellectuels en Afrique. Vous avez vu Lansana Conté qu’on a combattu aussi, il a certainement mieux fait, beaucoup mieux fait que tous les autres après. En 2015, on a voté Alpha parce qu’on a eu l’espoir. Il s’est engagé sur un chemin et qu’il pouvait continuer. Et il n’a pas continué. Mais en 2015, souvenez-vous, c’était d’abord l’inauguration de Kaleta et en plus le président de la République a fait des tournées dans tout le pays. Il a posé les problèmes, il a renoué avec la population à la base, il y avait l’électrification rurale qui était très avancée et il faisait preuve d’une grande ouverture qui n’a plus continué après », regrette l’honorable Mamadou Bah Baadiko.

Parlant de Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition parlementaire, que l’on présente comme un d’analphabète, le président de l’UFD a dit ceci : « je pense qu’il a posé des actes positifs. Il a noué le dialogue avec le pouvoir…Aujourd’hui, c’est quelqu’un qui est ouvert, quelqu’un à qui vous pouvez parler. Et c’est quelqu’un qui respecte les gens. »

Mamadou Yaya Barry

