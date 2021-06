Mamadou Barry brûle Aliou Condé : “pas la Guinée qui est à la croisée des chemins, c’est bel et bien l’UFDG”

L’UFDG de Cellou Dalein Diallo va-t-il imploser? Lappel au dialogue des responsables du parti détenus à la Maison centrale (Ibrahima Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo et Cellou Baldé) divise profondément le principal parti de l’opposition. Aliou Condé, l’une des grandes voix du parti a rejeté le dialogue avec le pouvoir. Une annonce qui ne passe pas chez Mamadou Barry, analyste financier, secrétaire général Adjoint de l’UFDG, membre du Bureau Exécutif National et membre du Conseil Politique. Sur sa page Facebook, il dit s’inscrire en faux contre les déclarations de Aliou Condé.

“Non Aliou Condé, ce n’est pas la Guinée qui est à la croisée des chemins, c’est bel et bien l’UFDG. Ceux qui pensent parler au nom de la Direction Nationale du parti doivent avoir la pudeur et la modestie de se dire ne pas forcément avoir le monopole de la vérité.

La notion de capitulation est acceptée lors d’un conflit en Cours. La bataille du 18 Octobre est terminée. C’est un nouveau combat qui se prépare. Pour cette nouvelle orientation, l’UFDG doit se remettre en cause et particulièrement ceux qui estiment en être les propriétaires.

Revenons un peu sur cette notion de dialogue qui est redevenue une expression à la mode tout d’un coup. Il aura fallu une tribune de trois hauts cadres de la Direction Nationale du parti qui son en détention depuis plus de huit (8) mois, pour qu’on voit des sorties hasardeuses au nom de l’UFDG.

Il y a plusieurs mois, un décret est sorti pour mettre en place un Cadre de dialogue que cette Direction a déclaré ne pas se sentir concernée. Cette porte à l’époque aurait permis à l’UFDG de poser les conditions que pose Aliou Conde aujourd’hui. Durant huit (8) mois, aucune déclaration n’a été faite allant dans le sens d’une ouverture de débats en prenant à témoin le Peuple de Guinée. Il y a quelques semaines, un autre décret sort pour nommer un Secrétaire Permanent de ce Cadre de dialogue. Cette même Direction dit ne pas être concernée.

Aujourd’hui, Aliou Condé, avec cette tribune des trois détenus, change les données de l’équation. Non Monsieur Aliou Condé !! Des portes ont été bel et bien ouvertes pour permettre à l’UFDG de poser ses revendications et conditions. L’UFDG dans un passé recent, et sous la conduite de ce même Aliou Condé a signé des accords qui ont contribué à affaiblir plus le parti qu’à l’orienter vers le pouvoir.

Il n’est pas superflus de rappeler ici que Cellou Dalein Diallo avait plaidé auprès de Lansana Conté pour l’élargissement de Alpha Condé, redoutable adversaire politique d’alors. Pourquoi aujourd’hui, il est tant difficile de plaider pour permettre à nos cadres de recouvrer leur liberté ??

Des consultations sont donc nécessaires auprès des structures de base du parti pour se prononcer oui ou non sur l’opportunité d’un dialogue dans le but de permettre un décrispation de la situation en vue de libérés nos détenus. Des consultations ont été organisées pour savoir si oui ou non on va aux legislatives et à la Présidentielle. Pourquoi ne pouvons nous pas lancer des consultations pour l’acceptation ou non d’un dialogue avec des opportunités d’élargissement de nos détenus, l’ouverture de nos locaux et La libertés de mouvement de nos leaders ??

La liberté est sacrée et tout doit être mis en œuvre pour la conquérir, la conserver et la protéger !! Aucun sacrifice n’est trop grand pour permettre à nos cadres de recouvrer leur liberté.

Unis et solidaires de nos détenus, nous vaincrons !!!

Bien à vous.

Votre serviteur !!”