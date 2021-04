Mamadou Diouldé Diallo reprend la SEG: « je m’engage à relever tous les défis … »

Nommé le 06 avril dernier par le président Alpha Condé, le directeur général entrant de la Société des Eaux de Guinée (SEG), Mamadou Diouldé Diallo, a pris fonction ce vendredi 09 Avril 2021 en remplacement de Patrick Pépé Lamah.

Mamadou Diouldé Diallo qui est à son deuxième passage à la tête de la SEG, après une année et quelques mois passés au ministère de l’Hydraulique au poste de secrétaire général, s’est engagé à relever tous les défis qui l’attendent dans ses nouvelles fonctions. Des défis parmi lesquels il y a principalement la fourniture régulière et correcte une eau saine et en quantité suffisante aux populations guinéennes.

« Je voudrais remercier le président de la République une fois de plus pour cette confiance renouvelée. Je pense que ça doit être le 7ème ou 8ème décret depuis 2010. Je lui promets d’utiliser toute mon énergie pour accomplir cette noble mission qu’il m’a confiée à travers le soutien de l’ensemble des travailleurs de cette société », a déclaré le DG entrant de la SEG devant un parterre d’invités et de collaborateurs.

Et de poursuivre en ces termes : « Aujourd’hui, je n’ai pas beaucoup de choses à dire. Je dois plutôt agir et agir vite et bien de façon professionnelle avec le soutien de l’ensemble des travailleurs de cette société, avec le soutien de Son Excellence monsieur le ministre d’Etat, Elhadj Papa Koly Kourouma, de tous les membres du gouvernement de la République sous l’impulsion de Son Excellence monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana…Le concept ‘’gouverner autrement’’ qui très cher à notre président de la République, nous interpelle tous. Surtout nous les travailleurs de la SEG, en tant que service public en charge de la gestion du secteur urbain de notre table dans notre pays. D’où l’obligation pour nous de fournir régulièrement et correctement une eau saine et en quantité suffisante avec nos populations ». A travers ce concept de gouverner autrement, nous devons fortement relever le niveau de nos indicateurs de performances dans les mêmes proportions que ceux de certaines sociétés d’eau sœurs de notre continent. Notre secteur doit et peut être marchand aussi, il suffit juste de bien exploiter et bien gérer les différentes ressources à notre disposition ».

S’adressant à son prédécesseur, le nouveau patron de la SEG a dit ceci : « je félicite monsieur le directeur Général sortant, pour ses efforts. Ce n’est pas facile de gérer, je le rassure que je serai à son écoute constant pour mieux comprendre les difficultés et les enjeux là où il s’est buté, il me le dira, on trouvera la solution la plus bonne pour contourner les différents obstacles.

Plus loin, il a aussi promis à ses désormais collaborateurs l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

« Je m’engage à relever tous les défis avec votre soutien et vous rassure que vos acquis seront préservés. »

Elisa Camara

