Mamadou Gassy Baldé, 1er au bac SE à 16 ans : voici toute la vérité !

Depuis des heures, beaucoup d’internautes se demandent comment est-il possible d’avoir le baccalauréat à l’âge de 16 ans en République de Guinée. Mediaguinee qui a été le 1er média à interviewer l’heureux admis Elhadj Thierno Mamadou Gassy Baldé lève un coin de voile sur le parcours élogieux du 1er de la République de cette année, options Sciences expérimentales.

Né le 2 septembre 2006 selon sa famille, Gassy, brillant élève a sauté [candidat libre] la 5è et la 9è années. Sa maman Oumou Fally Baldé, couturière, que nous avons interrogée explique…

« Mon enfant n’a pas fait la 5è année, il n’a pas fait la 9è aussi. C’est pourquoi il a fait le Bac à cet âge. Sinon, certains de ses amis ont fais le brevet [BEPC] cette année. Il aime ses études, il est très intelligent et courageux »

« Je suis très contente et très contente de lui [Mamadou Gassy]. Je le bénis et bénis mon mari. Je suis contente de mes parents, et de mes beaux-parents. Je prie Dieu que tous les enfants soient soumis à leurs parents. J’étais courageuse pendant les cours, j’étais toujours derrière lui. Merci, je remercie Dieu, comme il m’a aidé j’ai tout gagné. Son père [Ousmane Baldé, gynécologue] aussi n’a pas cessé de le suivre. Et je dis merci à ses différents encadreurs. J’encourage les enfants qui n’ont pas eu le Bac de ne pas se décourager, de redoubler d’effort. Que Dieu leur donne le Bac.[…] Vous savez, mon enfant n’a pas fait la 5ème année, il n’a pas fait la 9ème aussi c’est pourquoi il a fait le Bac à cet âge. Sinon, certains de ses amis ont fais le brevet [BEPC] cette année. Il aime ses études, il est très intelligent et courageux. A la maison, il n’avait pas le temps de jouer, il avait des répétiteurs. Je suis très contente de lui et très contente de mon créateur ».

