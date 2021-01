Mamadou Lamine Fofana à Mamadou Sylla : ‘’vous êtes dans la logique d’un chef de file de l’opposition’’

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les partis politiques et institutions nationales pour la mise en place d’un cadre de dialogue national, le président du parti UDG et chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla a rencontré ce vendredi, 29 janvier le ministre d’Etat à la Présidence de la République chargé des relations avec les institutions, Mamadou Lamine Fofana.

Une démarche du chef de file de l’opposition guinéenne que le ministre d’Etat, Mamadou Lamine Fofana s’est dit rassuré.

« Votre démarche me rassure. Parce qu’une opposition organisée est un facteur de paix. C’est une garantie pour la paix et la cohésion nationale. Je ne peux qu’encourager cette démarche. Au lieu de prendre une démarche contraire dont nous connaissons les conséquences prévisibles et imprévisibles. Donc je vous recommande de continuer. De tenir compte de l’intérêt supérieur de la nation, de sa souveraineté. Et également le professionnalisme de toutes institutions dans le sens de la complémentarité. Vous êtes vraiment dans la logique d’un chef de file de l’opposition », a déclaré au cours l’audience, le ministre Mamadou Lamine Fofana.

Elisa Camara

+224654957322