Mamadou Oury Barry, mort en détention, inhumé, ce vendredi (FNDC)

COMMUNIQUE- Le FNDC informe le peuple de Guinée, l’opinion nationale et internationale que l’inhumation de Mamadou Oury Barry, mort en détention illégale à la Maison Centrale de Conakry, est prévue ce vendredi 05 février 2021. La levée de corps de cette énième victime de la lutte contre le troisième mandat imposé par le dictateur Alpha Condé est prévue à 10h00 à l’hôpital Ignace Deen. Le cortège funèbre partira de cet hôpital pour la prière mortuaire à la grande mosquée de Bambéto (12H) suivie de l’enterrement au cimetière dudit quartier à 14h00.

Le FNDC appelle les citoyens de Conakry à se mobiliser pour rendre un vibrant hommage à ce jeune martyr, âgé de 21 ans, que le régime d’Alpha Condé a laissé mourir en prison en punition de son engagement dans la lutte pour la démocratie et l’alternance dans son pays.

Le FNDC rassure les familles de toutes les personnes tuées et blessées que ces crimes ne resteront pas impunis.

Le FNDC réaffirme son soutien inconditionnel et indéfectible à tous les blessés, handicapés à vie et les prisonniers politiques dont les vies sont sérieusement menacées en raison de leurs conditions de détention et d’autres pratiques obscures.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 04 février 2021.