Mamadou Pèthé, ministre de la Santé à l’ANSS : ‘’aucun vaccin ne doit expirer dans les locaux de nos centres de stockage’’

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a été récemment à Genève pour conduire des plaidoyers auprès des partenaires pour qu’ils renouvellent et confirment leurs financements à la campagne d’accélération.

Présent hier lundi 6 décembre à la passation de service entre le DG sortant et celui entrant de l’ANSS, Mamadou Pèthé Diallo a fait savoir que les ressources que l’ANSS a demandées ont été disponibles et qu’ils ont obtenu l’avis de non objection.

A sa prise de parole, le nouveau ministre de la Santé a rassuré les citoyens et les agents impliqués dans cette phase de riposte qu’ « on va mettre le vaccin de façon sécurisé. Nous allons mettre en place tout le dispositif nécessaire afin de réaliser l’objectif d’atteindre 30% de couverture de nos populations. Dans le cadre de son partenariat avec la Banque Islamique de Développement, le gouvernement guinéen va accueillir un nouveau lot de 1,5 à 2 millions de vaccins qui seront disponibles très bientôt », a-t-il annoncé.

A l’ANS, Mamadou Pethé Diallo dira ceci : « À partir d’aujourd’hui, les ressources dont vous avez besoin pour faire face à tous vos arriérés de payement à nos soldats de terrain, comme les équipes de vaccination, les prestataires de service et autres partenaires à la fois à Conakry et à l’intérieur du pays, sont disponibles dès aujourd’hui. Nous voulons que vous restiez mobiliser pour continuer à faire votre travail et que vous continuiez à accélérer la campagne de vaccination pour réaliser nos objectifs. Le premier objectif est qu’aucun vaccin ne doit expirer dans les locaux de nos centres de stockage. Deuxièmement, aucune personne éligible qui souhaite se faire vacciner ne doit être ignorée. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08