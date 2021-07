Mamadou Samba Bah éliminé de la 32è édition des jeux olympiques de Tokyo

Une autre déception pour le peuple de Guinée aux jeux olympiques de Tokyo 2020. Après la non participation de la nageuse Mariame Touré à la course de sa catégorie (100m brasse) à cause du retard de la délégation guinéenne, c’est au tour du judoka Mamadou Samba d’être éliminé.

Arrivé tard dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 juillet à Tokyo, le judoka guinéen a combattu dans les environs 1h GMT (10h heure au Japon) face au Mongole Tsend Ochir Tsogtbaabar dans la catégorie des moins de 73 Kg.

Malheureusement, Mamadou Samba Bah n’a pas réussi l’exploit et a été battu sans surprise par son adversaire du jour en seizième (16ème) de finale. Les regards sont désormais tournés vers les trois autres représentants guinéens à savoir, la lutteuse Fatoumata Yarie Camara, Aissata Deen Conté (Athlétisme) et Mamadou Tahirou Bah (Natation).

Kalidou Diallo