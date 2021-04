Mamadou Sylla à Alpha Condé: « la mort de votre ami Déby doit être une leçon pour vous »

Le président Alpha Condé doit-il aussi préparer sa succession, comme le font certains de ses homologues présidents? En tout cas, c’est ce qui lui suggère ce vendredi 23 avril le chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla dans un direct sur sa page Facebook.

Le chef de file de l’opposition a conseillé au président Condé de tirer les leçons de la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno décédé le 20 avril dernier, et dont le fils cadet dirige le pays depuis le jour de son décès.

« Le président ne s’ouvre pas aux autres. En vérité, le président ne veut pas s’ouvrir à l’opposition. Il veut gérer seul sans prendre en compte ce qu’on lui fait comme propositions. Et si c’est comme ça, c’est très grave, parce qu’il y a la mort qui arrive. S’il veut vraiment laisser le pays dans le calme en cas de décès ou autres problèmes, il faudrait que la mort de son ami soit une grande leçon pour lui. Qu’il puisse vraiment s’ouvrir et tendre la main aux Guinéens et avoir aussi confiance aux Guinéens de tous les bords. Aujourd’hui, il n’est plus le chef d’un parti politique, il est le chef de l’Etat. Mais je vois qu’il se croit toujours de l’opposition. Il a déjà fait 10 ans au pouvoir, normalement il devrait savoir tous les problèmes de la Guinée et tous les problèmes de l’Etat. Il faut qu’il soit un grand homme d’Etat pour que le pays puisse en bénéficier. C’est pourquoi quand il ne sera plus là, qu’on puisse dire que le pays était dirigé par un grand homme d’Etat, un rassembleur. Dire qu’il est parti mais son nom reste toujours,(…)…Aujourd’hui, le président est à 500 milliards de budget par an. Dans les conditions normales, il doit doter toutes les institutions de moyens. Parce que quelqu’un ne peut pas travailler sans les moyens. Moi Dieu merci, cela fait un 1 an jour pour jour que je travaille en tant que chef de file de l’opposition. De toute façon, mon mandat, je le ferai. Que j’aie l’argent avec lui ou pas, je continuerai à travailler. Et l’histoire donnera raison à qui de droit. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22