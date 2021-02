Mamadou Sylla à la Primature: ”nous avons dit à Kassory que nous voulons rencontrer les détenus politiques”

C’est en compagnie d’une forte délégation composée de Bah Oury, Faya Millimouno, Mamadou Baadiko Bah et Cie que le chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla, a été reçu ce lundi 15 février en audience au palais de la Colombe par le Premier ministre, chef du Gouvernement guinéen, Dr. Ibrahima Kassory Fofana. C’est dans le cadre de la mise en place d’un cadre de dialogue national pour le développement du pays.

Au sortir de l’audience, qui s’est tenue loin des caméras et des dictaphones, le chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla, a déclaré: « nous sommes venus pour présenter notre cabinet au Premier ministre, pour lui brosser aussi tout ce que nous avons eu à faire depuis notre prise de fonction. Et aussi lui présenter nos condoléances suite au décès de son conseiller personnel…Nous avons aussi fait quelques doléances au Premier ministre, qui est le président du dialogue national. Nous l’avons dit que nous voulons rendre visite aux détenus politiques. En réponse, il nous a rassurés qu’il va remonter l’information au ministre en charge de la Justice. Et nous lui avons également demandé de revoir le nombre de places données à l’opposition dans la mise en place du cadre permanent de dialogue politique et social. Dans ce cadre de dialogue, c’est deux (2) places qui ont été données à l’opposition. Ce que nous trouvons très insuffisant.

Et le Premier ministre dit avoir pris acte de toutes nos doléances. Il a aussi dit qu’il est prêt à travailler avec nous en tant que partenaire. »

Elisa Camara

+224654957322