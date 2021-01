Mamadou Sylla à l’INIDH: ”on vient vous présenter notre équipe qui est une opposition civilisée”

Le chef de file de l’opposition parlementaire et président de l’UDG, Mamadou Sylla, a rencontré ce mercredi 20 janvier le président de l’Institution nationale indépendante des droits humains (INIDH), Alia Diaby.

Cette prise de contact du chef de l’opposition parlementaire, qui a débuté depuis le 11 janvier dernier, vise à mettre tous les partis politiques et les institutions nationales autour d’une même table d’échange afin de permettre à la Guinée d’avancer sur son chemin de développement.

Dans son discours, Mamadou Sylla a rappelé ceci : « C’est une visite de courtoisie. Vous savez, quand quelqu’un vient nouvellement à un poste, il est de coutume chez nous d’aller présenter des colas ».

Et d’ajouter : « il y avait un chef de file. Mais, on a été voir certains partis politiques qui nous ont dit que c’est la première fois qu’un chef de file leur rende visite. Que le chef de file qui était là a fait six ans mais qu’ils ne l’ont jamais vu. Aujourd’hui, on vient vous présenter notre équipe et vous dire que nous, nous sommes de l’opposition civilisée et très civilisée. On ne peut pas casser le peu qu’on a dans le pays. Il faut le préserver. Si à chaque fois, pendant les grèves, on casse, on brûle des pneus sur la chaussée et on détruit des infrastructures, cela n’est pas une opposition »

Plus loin, Mamadou Sylla fera remarquer qu’une opposition doit s’asseoir pour réfléchir et proposer par rapport à ce qui ne va pas. « Dire que le président qui est là-bas, tu ne le reconnais pas, sauf toi, c’est ce qui amène de la tension. Nous, le président est là, la loi et les institutions l’ont reconnu. Donc, on fait avec. Dans les jours à venir, on va essayer de voir comment travailler avec votre institution. Notre porte est grandement ouverte dans l’intérêt de notre population. »

De son côté, le président de l’INIDH s’est réjoui en ces termes: « Votre présence ici et maintenant nous rassure à travers les termes que nous avons entendus. Nous sommes rassurés que vous avez bien compris et surtout vous avez pris au sérieux vos fonctions. Celles-ci exigent la prise en compte des intérêts supérieurs de la Nation dans un esprit de complémentarité républicain. L’INIDH vous félicite pour l’initiative de concertation. Nous espérons que vous ferez toujours des propositions dans un esprit constructif », dira Alia Diaby.

Elisa Camara

+224654957322