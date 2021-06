Mamadou Sylla sur Facinet : ‘’il est misérablement parti et très déçu du président Alpha et de son neveu Kassory’’

La mémoire du feu Général Facinet Touré continue d’être saluée par de nombreux guinéens. Sur la radio FIM Fm ce mardi, 15 juin 2021, le chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Sylla s’est prononcé sur cet homme (Général Facinet Touré) décédé ce lundi des suites de maladie à l’âge de 87 ans.

« Général Facinet Touré et moi, sommes restés amis pendant longtemps. Mais j’ai beaucoup regretté sa condition de vie de ces derniers temps jusqu’à son départ. Je ne le souhaite à personne de finir sa vie dans ce genre de circonstance parce qu’il est misérablement parti et très déçu du président Alpha Condé et de son neveu Kassory », a regretté Mamadou Sylla

A l’en croire, « à l’arrivée d’Alpha Condé en 2010, c’est lui (Facinet Touré) qui nous avait réunis à son domicile pour discuter et décider qui soutenir entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé. Lui étant le président des sages de la Basse Côte et moi, le président de tous les partis. Son abandon par le président Alpha Condé est purement politique parce que Facinet Touré n’a pas accepté de suivre toutes ses décisions. Même quand il a été nominé médiateur de la République, il avait de sérieuses difficultés à obtenir son budget », révèle le CFO.

Poursuivant, il dira que « le président ne voulait pas que Facinet Touré continue à réunir les ressortissants de la Basse Guinée chez lui. Chose qu’il n’a pas accepté en lui expliquant que c’est grâce à eux (sages de la Basse Côte) que lui (Alpha Condé) est arrivé au pouvoir et qu’il ne peut pas abandonner sa communauté. Et depuis lors, ils n’ont plus été des proches. Même sa prestation de serment au poste de médiateur, Alpha Condé ne voulait pas. Il a fallu l’intervention du président nigérien, Issoufou pour que ça se passe », a déploré le chef de file de l’opposition guinéenne.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08