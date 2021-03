Le cfo Mamadou Sylla à Tanènè: vers un rapprochement entre le Kountigui et Alpha Condé ?

Peut-on s’attendre dans les prochains jours à une réconciliation entre le kountiguigbé de la Basse côte Elhadj Sékhouna Soumah et le président Alpha Condé? L’on sait que les deux ne se parlent pas à cause du 3è mandat. En tout cas, c’est la grande interrogation qui a sanctionné la visite du chef de file de l’opposition (cfo) guinéenne Elhadj Mamadou Sylla ce dimanche à Tanènè pour les présentations des condoléances à l’autorité morale de la région côtière qui a perdu un de ses fils qui était soldat.

Lors de ces échanges, il a été signifié par le porte-parole des sages de la Basse côte à Mamadou Sylla d’œuvrer pour une entente entre le patriarche et le président Condé qui ne se parlent plus depuis plusieurs mois.

«Merci à vous d’être venus. Et sachez que cette visite nous va droit au cœur. Nous sommes vraiment contents. Mais, nos sages me chargent de vous dire qu’ils comptent sur vous pour instaurer un climat de paix entre le Kountigui et le chef de l’état parce que c’est la famille”.

Une doléance qui a été acceptée par Mamadou Sylla. Avant de se retirer avec sa suite.

Elisa Camara

+224654957322