Mamadou Sylla au CESEC : « cette initiative du chef de file est un sang nouveau qu’il est en train d’infiltrer dans les veines’’ (Rabiatou Sérah)

La tournée de prise de contact du chef de file de l’opposition parlementaire auprès des partis politiques et des institutions nationales en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue national se poursuit.

Mamadou Sylla a rencontré ce mercredi, 27 janvier la présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Hadja Rabiatou Serah Diallo.

Une démarche du chef de file de l’opposition que Hadja Rabiatou Serah a, au nom de son institution, saluée. Tout en prenant l’engagement d’accompagner cette initiative qui a pour but de mettre tous les Guinéens autour d’une table afin de permettre à chacun de faire des propositions pour le développement du pays.

« Nous pensons que le chef de file de l’opposition a une longue histoire, une grande expérience dans ce pays. », a indiqué Hadja Rabiatou Serah Diallo. Et d’apprécier à sa juste valeur le fait de prendre contact avec les institutions républicaines, la société civile et tout un chacun pour amener tout le monde à être autour de la table. Pour elle, il ne faut pas tout le temps discuter de la politique. « Nous avons autre chose à discuter : le développement de ce pays, la paix dans ce pays. Et réunir les Guinéens entre nous. Que la jeunesse sache que l’avenir de ce pays leur appartient. Comment profiter du dialogue à la place des violences. Je pense que c’est du sang nouveau qu’il est en train d’infiltrer dans les veines de toutes ces institutions qu’il est en train de visiter…Donc on est très satisfaite de la rencontre. Je prends l’engagement, au nom du conseil économique, social, environnemental et culturel, de l’accompagner dans l’œuvre qu’il est en train de faire pour que tous les Guinéens sachent que chacun a un rôle à jouer pour que le pays puisse se développer », a conclu Hadja Rabiatou Sérah Diallo.

Elisa Camara

