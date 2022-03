Mamadou Sylla aux assises nationales : « il faut répondre à l’appel de la nation »

Parmi les personnalités présentes ce mardi 22 mars 2022 au palais Mohammed V pour le lancement des assises nationales figurait Elhadj Mamadou Sylla, président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG).

Au sortir de la salle, il (Mamadou Sylla) s’est prononcé en ces termes : « Nous n’avons pas boudé l’ouverture de ces Assises nationales, car il faut répondre à l’appel de la nation. Quand la nation a besoin de vous, vous êtes obligés de répondre. Donc on est venu pour ça. On va se retourner, réfléchir et réagir après… »

Youssouf Keita