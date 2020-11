Mamadou Sylla : “c’est moi qui ai poussé Conté à limoger Cellou Dalein’’

19 ans après le limogeage de l’ancien Premier Cellou Dalein Diallo pour “faute lourde” par le président Lansana Conté, les Guinéens viennent d’être édifiés sur les dessous de cette décision qui continue à alimenter le débat dans le pays.

Invité de l’émission à grande écoute Les Grandes gueules (GG) de la radio Espace, le richissime homme d’affaires, fidèle compagnon du feu général Lansana Conté a affirmé être le responsable du limogeage à l’époque de Cellou Dalein Diallo, actuel leader de l’UFDG, soutenant que c’était Cellou Dalein Diallo ou lui.

“C’est moi qui ai poussé le président Lansana Conté a limoger Cellou Dalein Diallo parce qu’il voulait ma tête. J’étais le président du patronat pendant 18 ans. Après le président m’a nommé comme le président du secteur privé. A l’époque, mon vice-président Super Bobo voulait ma place. Maintenant, Cellou Dalein Diallo a pris fait et cause pour Bobo parce que ce dernier est son parent. Sinon j’étais très d’accord avec Cellou Dalein. Il venait manger chez moi, je partais manger chez lui. J’avais beaucoup fait pour qu’il soit nommé Premier ministre, d’ailleurs c’est moi qui l’ai informé de sa nomination au poste de Premier ministre. Donc quand j’ai vu qu’il voulait m’abattre j’ai pris le devant en lui disait tu es Premier ministre mais moi je suis ami à celui qui te nomme ministre. Donc on verra ce qui va se passér.

Elisa Camara

