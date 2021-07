Mamadou Sylla, cfo, accorde des vacances à ses conseillers : “il est temps de souffler”

Dans une note en date du 29 juillet et adressée aux conseillers de son cabinet, le chef de file de l’opposition (cfo) guinéenne, l’honorable Elhadj Mamadou Sylla a accordé des vacances d’un mois à ses collaborateurs. Ces vacances faisant suite à une série d’actions avec un bilan élogieux, ont pour but de permettre aux conseillers de souffler afin qu’ils se concentrer sur les actions à mener durant le dernier trimestre de l’année 2021.

« Après tant d’actions et de péripéties, il est temps de souffler, et de nous concentrer sur les actions à mener durant le dernier trimestre 2021 pour bien terminer l’année en cours. Nous allons profiter de cette période pluvieuse, pour prendre des vacances bien méritées. Saut cas de force majeure et de nécessité absolue, notre prochaine rencontre estfixée au samedi 4 septembre 2021. L’heure et la date vous seront communiquées, ainsi que l’ordre du jour. Mais, il est demandé à tout un chacun de réagir sur la plateforme, en cas de sollicitation par rapport à l’actualité au quotidien : idées, propositions, suggestions », dit la note qui stipule aussi qu’ « en cas de calendrier bousculé par les événements, et/ou la nécessité d’une réaction qui interpellent notre implication, seule la présence des personnes disponibles à Conakry sera sollicitée ».



Maciré Camara