Mamadou Sylla, cfo: « le conflit frontalier avec le Sénégal et la Guinée-Bissau est contreproductif »

« Le conflit frontalier avec le Sénégal et la Guinée-Bissau est contreproductif », telle est la réaction du chef de file de l’opposition (cfo) parlementaire, Mamadou Sylla, ce samedi 10 avril lors de sa conférence de presse mensuelle tenue à son domicile privé à Dixinn.

« La question de réouverture des frontières avec les pays limitrophes est également une autre préoccupation. Le président de la République nous avait signifié qu’il charge le Premier ministre d’apporter des éléments de réponse au memo. Pour le moment, nous n’avons pas encore reçu une réponse formelle du gouvernement. Nous estimons que le pouvoir n’a aucun intérêt à créer des fronts inutiles de crise dont les solutions dépendent directement de nous», a martelé le patron de l’UDG. Avant de rappeler que le conflit frontalier avec le Sénégal et la Guinée Bissau est contreproductif, à ses yeux. « Il est temps de trouver une solution viable. Et nous interpellons la CEDEAO à s’impliquer davantage pour le rétablissement de la libre circulation des personnes et des biens. »

Elisa Camara

