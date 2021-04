Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition : ‘’Alpha Condé, c’est un président qui n’a pas d’expérience’’

Interrogé jeudi dans l’émission les “Grandes Gueules” sur sa perception du président Alpha Condé et d’autres politiciens guinéens, le chef de file de l’opposition guinéenne, l’honorable Mamadou Sylla, a été droit dans ses bottes. C’était dans la rubrique “Oui ou Non” de l’émission

« L’honorable Damaro en dehors de la députation, c’est un ami. Il y a longtemps qu’on est amis. Sidya Touré, c’est un frère, on vient de la même contrée. Alpha Condé, c’est un président qui n’a pas d’expérience et qui refuse aussi d’écouter les conseils. Lansana Conté, c’est un homme exemplaire, super. Cellou Dalein Diallo, c’est un politicien qui n’a pas de stratégies. Fodé Bangoura, il n’a pas de problème. Bah Oury, c’est un homme très cohérent et très fidèle. Lansana Kouyaté, c’est une connaissance », a répondu le président de l’UDG.

Maciré Camara