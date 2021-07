Mamadou Sylla chez Gaoual et Cie : « on se battra pour que cette liberté conditionnelle soit complètement levée»

Ce dimanche 25 juillet, Elhadj Mamadou Sylla chef de file de l’opposition (cfo) et président de l’UDG, accompagné de Bah Oury de l’UDRG, de Makalé Camara du FAN, d’Abdoulaye Diallo du MSD, des représentants du PACT, du MPDG et de l’UFD et bien d’autres leaders de la CORED, a rendu visite aux cadres de l’UFDG qui ont bénéficié d’une liberté provisoire pour des raisons de santé.

Cette délégation s’est rendue chez Ousmane Gaoual Diallo, Abdoulaye Bah, Mamadou Cellou Baldé et Elhadj Ibrahima Chérif Bah. Partout où ils sont passés, en plus des messages de compassion, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la démocratie et le vivre-ensemble dans la paix.

À la fin de cette tournée, le chef de file de l’opposition, Elhadj Mamadou Sylla, a laissé entendre ceci : « je les ai trouvés plus ou moins en bonne santé. Quand je suis passé à la maison centrale, mon équipe et moi, je leur ai demandé de prendre beaucoup de courage…Nous demandons à la justice, puisqu’elle est indépendante, de diligenter leurs dossiers pour qu’ils soient lavés de tout soupçon et que les autres qui sont là-bas, parce qu’ils sont nombreux, puissent recouvrer leur liberté…Moi j’ai passé 12 jours à la maison centrale. Ce n’est pas un bon lieu. Je connais ce que veut dire liberté provisoire ou conditionnelle. Ce que je souhaite, s’il n’y a rien dans ce dossier, qu’on dise que c’est un dossier vide. Je vous encourage et je vous dis que le combat, c’est pour nous tous. On est ensemble et on se battra pour que cette liberté conditionnelle soit complètement levée.»

