Mamadou Sylla chez l’ambassadeur de Chine : “de dire aux gouvernants de respecter les lois de la République”

Le chef de file de l’opposition parlementaire, Elhadj Mamadou Sylla, et quelques membres de son cabinet (Bah Oury, Mme Makalé Camara), se sont rendus ce jeudi 24 juin 2021, chez l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine HUANG Wei et chez l’archevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly. L’objectif de ce marathon était de présenter les membres qui composent l’institution qu’il dirige et l’approche politique qu’il entend défendre.

Au sortir de ladite rencontre, qui a duré une quarantaine de minutes, l’ambassadeur de la Chine en Guinée, S.E.M HUANG Wei, a fait savoir que les débats ont été centrés sur les relations diplomatiques entre les deux États et également les questions de développement. « J’ai dit au chef de file de l’opposition que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes tâches pour améliorer la gouvernance de Son Excellence, le professeur Alpha Condé qui est ‘’gouverner autrement’’ pour que la Guinée se développe» .

Elhadj Mamadou Sylla a, pour sa part, profité de cette rencontre pour remercier la Chine, à travers son ambassadeur, pour l’aide qu’il est en train d’apporter à la Guinée, notamment le projet de construction d’un bâtiment qui va abriter le siège de l’Assemblée Nationale. « On l’a remercié pour ça et on a dit qu’on se donne la main pour le développement du pays…et également nous aider pour que le gouvernement puisse comprendre qu’on a tous la même idée qui est celle du développement et du bien-être de la population guinéenne. Et c’est ce qui nous anime, il n’y a pas autre chose.», a-t-il fait savoir au sortir de la rencontre qui a eu lieu à huis clos.

Après l’ambassade de Chine, Elhadj Mamadou Sylla et sa suite se sont rendus chez l’archevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, à Kaloum.

À sa sortie de la rencontre, le chef de file de l’opposition est revenu sur les enjeux de cette rencontre. «On a parlé de paix et de respect des droits de l’homme, surtout les droits des Guinéens. Mais surtout de dire aux gouvernants de respecter les lois de la République et que la loi soit là pour tout le monde, qu’il n’y ait pas du deux poids deux mesures. Chose qu’il a beaucoup appréciée.»

Mamadou Yaya Barry