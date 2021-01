Mamadou Sylla chez le président de la CENI : “c’est une équipe constituée d’experts dans les différents domaines”

Toujours le cadre de sa tournée de prise de contact avec les partis politiques et les institutions nationales pour la mise en place d’un cadre de dialogue national, le chef de file de l’opposition parlementaire, Mamadou Sylla, a rencontré ce mardi 26 janvier le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Kabinet Cissé.

Cette visite du chef de file de l’opposition guinéenne a été saluée par le président de l’organe en charge d’organiser les élections en république de Guinée, Kabinet Cissé qui, à son tour, a promis de partager toutes les informations liées à la CENI, mais aussi les perspectives au cabinet du chef de file de l’opposition guinéenne.

Au sortir de la rencontre, le patron de la CENI, Kabinet Cissé, a confié ceci : « C’était une rencontre très fructueuse qui a permis, de part et d’autre, de comprendre ce que c’est la mission de chacun, la complémentarité qui pourrait exister entre nous aussi dans l’intérêt de la nation…C’est une équipe qui est constituée d’experts dans les différents domaines. Le chef de file l’opposition comprend bien sa mission, par le fait d’abord d’avoir pensé aux questions de paix, de dialogue, surtout les problématiques de développement du pays mais également les questions de contribution au dialogue. Donc il se met dans la posture d’une opposition critique qui propose mais qui contribue aussi au développement. Ils veulent aussi s’opposer autrement. Et nous pensons que vraiment l’élan est parti et bien parti ».

Plus loin, M. Cissé a rassuré, en tant qu’institution, quant à l’organisation des élections transparentes entre les partis politiques. « Nous sommes arbitres. Alors on est disponible à partager toutes les informations liées à notre travail. Mais aussi les perspectives que nous avons pour les années à venir ».

A noter que le chef de file de l’opposition parlementaire a été également reçu en audience ce mardi par la présidente du parti FAN, Hadja Makalé Camara, à son siège situé à Nongo.

Elisa Camara

