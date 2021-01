Mamadou Sylla chez le président du PLP : “le cabinet du chef de file n’est pas fermé, il est ouvert”

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les partis politiques et institutions en vue de la mise en place d’une plateforme d’échanges, le chef de file de l’opposition parlementaire, Elhadj Mamadou Sylla, accompagné des membres de son cabinet était à Yattayah, dans la commune de Ratoma, ce mardi chez le président du parti de liberté et du progrès (PLP) et candidat malheureux à la présidentielle de 2020, Laye Souleymane Diallo.

Au cours de la rencontre, les deux opposants ont échangé autour d’une possibilité de la mise en place d’un cadre de dialogue afin de permettre à chaque parti politique de pouvoir contribuer à sa manière au développement du pays.

Au nom de son parti, le président du PLP, Laye Souleymane Diallo a rassuré qu’ils sont prêts à relever le défi qui attend l’opposition en soumettant un document de propositions au cabinet du chef de file de l’opposition.

“Le développement, ce n’est pas seulement le gouvernement qui doit le faire. Tout le peuple est concerné, chacun doit jouer un rôle majeur pour que la Guinée puisse s’en sortir. Nous visons tous la même chose. C’est l’intérêt de la Guinée. Les gens doivent comprendre d’abord que nous sommes de l’opposition. Une opposition qui construit, qui pense que la violence ne résout rien. Il faut privilégier le dialogue et l’intérêt du pays. Nous critiquerons quand il faut, et nous allons apporter des solutions quand il le faut. Nous n’allons pas être une opposition qui va s’asseoir à seulement parler dans le vide. Nous serons une opposition d’action pour appuyer le gouvernement et le peuple dans son élan de développement”, déclaré Laye Souleymane Diallo. Et d’ajouter : ‘’nous avons des programmes citoyens que nous allons mettre à la disposition du chef de file de l’opposition que son cabinet va étudier”.

En réponse, le chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla n’a pas manqué de lancer des fleurs au président du PLP. “Laye Souleymane Diallo a été très expéditif. Il a tout de suite accepté notre demande de rendez-vous. Je suis sûr que c’est un jeune qui a de l’avenir. Il est venu vers les doyens, et nous aussi nous prenons l’engagement de le montrer le bon chemin. On vous demandera de donner votre contribution”. Rappelant que “le cabinet du chef de file n’est pas fermé, il est ouvert”.

Elisa Camara

