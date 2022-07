Mamadou Sylla dément être placé sous contrôle judiciaire par la Crief mais…

Le président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) a été entendu ce mercredi 20 juillet par les juges de la Chambre de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) sur la vente d’Air Guinée. Après son audition, Mamadou Sylla a regagné son domicile.

Contrairement aux informations véhiculées depuis hier, le président de l’UDG dément être placé sous contrôle judiciaire par la Crief. Ce jeudi 21 juillet, Mamadou Sylla est revenu sur son entretien avec les juges.

« Je ne voulais pas prendre la parole mais faut recadrer certains confrères (…). J’avoue que tout ce qui se dit maintenant, inculpé, contrôle judiciaire. Il y en a même qui dit, tous les jours il faut qu’il réponde là-bas et autres, mais il faut que je puisse dire aux gens un peu. C’est sûr que c’est la justice qui a dit l’info ou fait fuiter la chose sinon moi, jusque-là où je suis, je n’ai parlé à personne », a lancé Mamadou Sylla avant de dévoiler ce que les juges l’ont dit : « Le juge a dit, on vous inculpe dans le dossier. Vous n’êtes pas coupable jusqu’à maintenant mais nous, par rapport aux déclarations du procureur, le plaignant, par rapport aux accusations qu’il a porté sur vous, là, on maintien ce statut en attendant les principales personnes ou le jugement. Et puis, ils ont dit, vous allez donner deux numéros de téléphone et si vous devez les changer, vous nous dites. Vous êtes à Dixinn, si vous voulez quitter Dixinn pour déménager dans un autre quartier dans Conakry, il faut nous dire. Voilà, ce sont les deux trucs qui ont été retenus(…). Je dis aux gens de cesser d’envenimer les choses pour rien. J’ai dit aux juges quand est-ce je dois venir ? J’ai dit en tout cas, je suis à votre disposition à chaque fois que vous avez besoin de moi. Il dit non de partir, quand ils vont avoir besoin de moi, ils vont me faire signe. Voilà, ils n’ont jamais dit viens demain, après demain, une semaine comme j’entends dire », a expliqué Mamadou Sylla dans » Mirador «

Il souligne que la charge de receleur ne fait plus partir des accusations portées contre lui.

L’homme d’affaires admet n’avoir jamais remis de l’argent à Cellou Dalein Diallo, ministre des transports et Cheick Amadou Camara, ministre de l’économie et des finances, à l’époque de la vente de l’avion.

Sadjo Bah

625016669