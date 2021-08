Mamadou Sylla en France : ‘’je suis venu prendre la force’’

Le chef de file de l’opposition guinéenne et président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou se trouve depuis des jours à Paris (France) pour ses vacances. Dans une vidéo postée sur sa page facebook (page chef de file de l’opposition), il affirme être en vacances en France pour prendre la force.

« Mes sentiments sont meilleurs parce que je suis là très loin des stress de Conakry, là où chaque jour, on pense aux problèmes auxquels le pays est confronté. Vous savez, ça fait neuf (9) jours aujourd’hui que je suis là (France). Je tourne un peu partout pour pouvoir vider ma tête et oublier les problèmes avant de repartir en Guinée. Je peux donc dire que je suis venu prendre la force et rentrer pour me mettre au travail comme d’habitude. Je pense à tous mes alliés politiques, ma famille et mes amis et à tous les Guinéens. Je voudrais leur souhaiter aussi d’avoir les moyens pour sortir et venir se promener. Je prie le bon Dieu pour tous les Guinéens puissent avoir des moyens pour que notre pays change », explique-t-il.

Youssouf Keita