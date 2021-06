Mamadou Sylla fulmine: “…comme Foniké Menguè n’a pas de parent dans le RPG, c’est pourquoi il a été condamné”

Dans une vidéo postée, ce vendredi, sur sa page facebook, le chef de file de l’opposition guinéenne, Elhadj Mamadou Sylla s’est prononcé sur la condamnation en appel à 3 ans de prison ferme du chargé à la mobilisation du FNDC, Oumar Sylla alias Foniké Menguè. Mais, aussi sur celle du blogueur guinéo-canadien, Madic 100 frontière dont la peine a été de réduite de 5 à 1 an.

Selon le patron de l’opposition guinéenne, la condamnation de son jeune-frère, Foniké Menguè n’est pas fortuite. A l’en croire le juge été influencé par des gens qui sont tapis dans l’ombre.

“Je suis content du fait que la peine de Madic a été réduite parceque nous le savons tous que la prison est un endroit qui n’est pas bon à vivre. Mais je trouve que dans la condamnation de Fonikè Menguè et celle de Madic 100 frontière, il y a eu deux poids deux mesures. Comment se fait-il que la peine de l’un soit réduite et que pour l’autre soit alourdie. J’ai appris que les parents de Madic sont les premiers militants du RPG. Je pense que c’est cela qui a contribué à la réduction de sa peine. Donc comme Foniké Menguè, lui, il n’a pas de parent qui est dans le Rpg c’est pourquoi il a été condamné. Sinon comment cela s’explique que le procureur requiert 2 ans de prison contre lui et que le juge lui, il le condamne à 3 ans? Foniké Menguè a déjà fait presqu’1 an en prison donc avec les 3 ans ajoutés, il fera 4 ans. Ce n’est pas juste. Mais on sait que le juge a été influencé, il y a des gens qui agissent dans le noir qui ont influencé le juge. Donc je suis vraiment surpris de voir Madic et Foniké Menguè retourner encore en prison. Moi je m’attendais à leur libération. Parce qu’ils ne doivent pas être condamnés pour leur opinion”, a déploré Mamadou Sylla.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22