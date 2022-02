Mamadou Sylla : « je suis à la mode, sinon je n’ai jamais eu un terrain ou immeuble à Camayenne »

Le politique guinéen et homme d’affaires prospère Elhadj Mamadou Sylla n se sent pas concerné par la déclaration faite hier mardi à la télévision nationale par le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry. Joint par notre rédaction, il a bien voulu mettre les points sur les i. Lisez !

Mediaguinee : Le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry a cité un nom Mamadou Sylla, comme propriétaire d’un domaine à Camayenne. Est-ce que ça vous concerne ?

Ça ne me concerne pas parce que je n’ai aucun domaine à cet endroit. Mais comme vous le savez, je suis à la mode. C’est pourquoi chaque chose qui sorte, de bien ou en mal, il faut qu’on dise mon nom. Il faut aussi comprendre que quand on dit aujourd’hui Mamadou Sylla en Guinée, tout le monde va penser à moi d’abord avant que ça ne soit démenti. Je n’ai jamais eu un terrain ou un immeuble à Camayenne.

Le président Lansana Conté m’avait dit : « mon ami, tu as l’argent, vas payer le terrain et le construire. C’est mieux parce que si je te vends ce domaine, tôt ou tard, tu auras des problèmes avec l’Etat »

Le président Lansana Conté qui était votre ami ne vous a jamais proposé de domaine de l’Etat à l’époque ?

Plutôt c’est moi qui ai demandé. Comme je travaillais à l’époque dans le commerce des denrées alimentaires et tout le monde sait que son souci était de vendre ces denrées à la population à moindre coût. Un jour, je lui ai demandé de me vendre là où il y a l’ancienne installation d’ALIMAC, située derrière la Poste à Almamya, à Kaloum. Parce qu’on m’avait dit que ce domaine ne faisait pas partie du contentieux franco-guinéen. En réponse, le président Conté m’a dit que ce domaine était reconnu comme domaine de l’Etat avant de rappeler : « mon ami, tu as l’argent, vas payer le terrain et le construire. C’est mieux parce que si je te vends ce domaine, tôt ou tard, tu auras des problèmes avec l’Etat ». Et aujourd’hui, je me rends compte que le président Lansana Conté était un vrai ami à moi. S’il m’avait donné ce domaine, aujourd’hui, j’allais avoir beaucoup de problèmes.

Propos recueillis par Christine Finda Kamano