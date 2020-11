Mamadou Sylla : ‘’je suis chef de file de l’opposition même si je n’ai rien avec tout ce qui va avec’’

Le leader de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla a déclaré ce jeudi, 5 novembre 2020 que du point de vue reconnaissance, son statut de chef de file de l’opposition ne souffre pas problème. C’était sur les ondes de la radio Espace Fm, dans son émission ‘’les Grandes Gueules’’.

« Du point de vue reconnaissance, il n’y a pas de problème. Parce qu’il n’y a pas longtemps quand je me suis vu avec le Président de la République au moins trois fois. Et chaque fois qu’il me voit, il m’appelle monsieur le chef de file de l’opposition. Le président a plusieurs fois répété que le parti de l’opposition qui a plus de députés à l’Assemblée nationale, est automatiquement chef de file de l’opposition. C’est la loi aussi qui le dit comme ça. Récemment, lors de la cérémonie inaugurale de la session en cours, le ministre conseiller en charge des relations avec les institutions républicaines, Mohamed Lamine Fofana s’était adressé à moi en tant que le chef de file de l’opposition guinéenne. Donc je suis chef de file de l’opposition même si je n’ai rien avec tout ce qui va avec. »

Youssouf Keita