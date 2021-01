Mamadou Sylla : ‘’l’appellation sotikèmo ou kountigui a pris de l’ampleur avec l’arrivée au pouvoir du Pr Alpha Condé’’

Présent à l’hémicycle pour l’adoption de la résolution contre les coordinations régionales, le président de l’Union pour le Développement de la Guinée (UDG) et chef de file de l’opposition parlementaire Elhadj Mamadou Sylla a indiqué mercredi que l’appellation ‘’Sotikèmo ou Kountigui a pris de l’ampleur en Guinée avec l’arrivée au pouvoir du président Alpha Condé’’.

« J’ai eu la chance de discuter longuement avec lui (Alpha Condé), quand il y a eu l’attaque chez Elhadj Sékhouna à Tanènè (Kountigui de la Basse Côte ndlr). Je lui ai dit qu’au temps du président Lansana Conté il n’y avait pas cela, lui il disait ‘’fori’’, a-t-il rappelé. Ajoutant que « dire Sotikèmo, c’est la politique qui a amené cela et je crois c’est le président même qui a entretenu ça. Il n’y avait pas ça avant, je lui ai carrément dit que le président Conté n’avait pas entretenu ça ».

« Chez nous (Basse Guinée), il y a plus de cinq coordinations, il y en a qui sont pour la mouvance et d’autres pour l’opposition. Donc je crois que l’affaire est plus sérieuse, qu’on ne le pense », insiste le richissime homme d’affaires devant ses collègues députés.

Mamadou Yaya Barry