Mamadou Sylla lave à grande eau Abdoulaye Kourouma : “je l’ai trouvé en location dans un taudis”

Qualifié par Abdoulaye Kourouma du Rassemblement pour la Renaissance et le développement (RRD) d’homme qui a échoué dans les affaires, Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition (cfo) n’a pas été tendre avec celui qu’il dit avoir trouvé en location dans un taudis, à Conakry.

Selon le Président du groupe parlementaire Alliance patriotique, Abdoulaye Kourouma devrait réfléchir avant de parler.

« Laissez-le, il raconte sa vie. Quelqu’un qui a échoué dans les affaires mais qui est dans un bâtiment, je l’ai trouvé dans un taudis. Je ne veux même pas répondre à ce gars-là. Quand je faisais les visites, je l’ai trouvé en location dans un taudis, une maison annexe. Quelqu’un qui n’a pas réussi peut avoir construit une maison comme ça et plusieurs autres? Il peut être le Président du patronat guinéen pendant 18 ans ? Il peut être le président des patronats de 15 pays de la CEDEAO? Il peut être Président du secteur privé et nommé par décret ? Il raconte sa vie. Quand il dit que j’ai fait échec, lui et moi qui a fait échec ? Il n’a que sa voix, moi j’en ai plus, je suis Chef de file. Quand quelqu’un veut parler, quand il a la tête, il faut réfléchir plusieurs fois avant de parler. Mais quand tu parles pour parler, les gens tout de suite vont dire que tu es malade. Le monsieur-là m’appelait mon père, parce que mon fils est vice-maire donc c’est lui qui me l’a donné. Alors moi je ne le suis pas, il n’a qu’à parler, l’essentiel est que l’Assemblée a entériné notre décision [radiation avec deux autres députés Bintou Touré et Boubacar Diallo de l’aliance patriotique pour indiscipoikes recurrentes], c’est ça l’information, le reste-là, ce sont des détails », a déclaré l’honorable Mamadou Sylla, dans une interview qu’il a accordée à Mediaguinee à son domicile de Dixinn Bora.

Maciré Camara