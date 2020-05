Mamadou Sylla parle de Henriette : ”je l’ai connue à travers son mari qui était mon ami’’

Elhadj Mamadou Sylla, président de l’UDG et qui fut très proche du général Lansana Conté a lui aussi parlé de Henriette Condé qu’il dit avoir connue à travers son mari…

”Sa mort nous a surpris c’est vrai mais ce qui est sûr tout le monde va mourir un jour. Ça nous a surpris parce qu’elle n’était pas si âgée comme d’autres. Mais vous savez la mort c’est le moment, ce n’est pas une question d’être trop âgé ou pas. Sinon, l’ex-Première Dame Henriette Conté je l’ai connue à travers son mari. Tout le monde sait en Guinée comment j’étais avec son mari feu Général Lansana Conté. Comme j’étais très d’accord avec son mari c’est à ce titre que je l’ai connue. Et souvent quand j’étais dans le bureau de son mari elle venait nous trouver et c’est comme ça que nous avons sympathisé. Elle s’occupait de l’espace Jardin d’enfants parce que ce sont les Premières dames qui s’occupent de ça et comme moi elle était aussi de Boké. Sa mort est vraiment très triste mais on ne peut rien contre le destin”.

Maciré CAMARA