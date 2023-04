Mamadou Sylla Patronat dédicace son livre « L’homme et son destin » : « même si je mourrais aujourd’hui…

Cette cérémonie de dédicace a connu la présence du président de la HAC Boubacar Yacine Diallo et du président du CNT Dr Dansa Kourouma, de l’ancien Premier Ministre Dr Ahmed Tidiane Souaré, de l’ancien Premier Ministre Lamine Sidimé, de l’ancien ministre Lamine Capi Camara, l’ancienne DG de l’hôpital Donka Fatou Sikhé, ses amis, ses proches et connaissances et les membres de sa famille.

Issu d’une grande famille de 24 enfants, Elhadj Mamadou Sylla qui fait partie des hommes les plus riches de la Guinée parle dans ce livre de sa vie « du champ au château » ,de ses relations avec ses parents, ses débuts et son évolution dans les affaires, ses relations avec le regime de feu Gl Lansana Conté, son apport dans la lutte contre la rébellion en Guinée Forestière notamment à Gueckédou, de ses relations avec les régimes des putschistes dont le capitaine Moussa Dadis Camara et le Général Sékouba Konaté, les personnalités qui ont géré durant le régime Conté, de ses ambitions ou de sa vie politique.

Pour commencer l’homme d’affaires et par ailleurs personnalité politique et désormais écrivain a rappelé les raisons pour lesquelles il a bien voulu prendre la plume. « À un moment donné quand tu as dépassé la soixantaine, il faut avoir à l’idée que c’est aujourd’hui ou demain tu t’en iras, on ne sait pas. Je suis très heureux aujourd’hui parce que je me dis même si je mourais aujourd’hui je peux dire que j’ai laissé un héritage surtout. Dieu m’a donné des enfants, des moyens et il m’a gardé longtemps pour que je puisse relater toutes ces choses là et devant le public guinéen.

À travers ce livre, l’auteur dit avoir été libéré de l’esprit et de sa conscience. « J’ai déjà brisé ce mythe entre entre la population guinéenne et moi. Parce que il y a beaucoup qui disent que Elhadj Mamadou Sylla a une diablesse qui lui a donné de l’argent tous les jeudis nuits, j’entends tout. Certaines disent non il a la machine, il fabrique de l’argent. Il y en a d’autres qui disent non c’est Conté qui a pris l’argent de l’Etat et le lui a donné. Donc il fallait que j’explique réellement comment j’ai travaillé et j’ai réussi à avoir personnellement cette richesse là (…) Je fais ce livre pour que les gens puissent comprendre que je suis propre », a-t-il dit tout en remerciant sa famille en passant par Elhadj Dembo Sylla, son grand-frère, ses femmes, ses enfants et ses petits-fils.

Les anciens Premiers ministres, en l’occurrence Lamine Sidimé et Dr Ahmed Tidiane Souaré, ont a tour de rôle témoigné de la bonté de Elhadj Mamadou Sylla durant le régime du régime Conté avec qui il a noué de bons rapports pour que règne la paix et la quiétude sociale en Guinée.

Mamadou Yaya Barry