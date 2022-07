Mamadou Sylla : « pendant que nous ramassions les ordures ces jours-ci, le Sénégal inaugurait un nouvel aéroport »

La descente sur le terrain des autorités de la transition pour procéder à des opérations d’assainissement dans la capitale Conakry suscite diverses opinions parmi les politiques.

Hier samedi, lors de l’assemblée générale de son parti, le politique et richissime homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla a volé dans les plumes des membres du gouvernement, indiquant que pendant qu »ils portaient des ordures, au même moment dans d’autres pays, leurs homologues procédaient à l’inauguration de nouvelles infrastructures

« Pendant que nous nous ramassions les ordures ces jours-ci, le Sénégal était le même jour en train d’inaugurer son nouvel aéroport international. Sur le net, on se demande ce qui se passe. Les ministres portent des ordures sur leur têtes pour aller les jeter pendant que Macky Sall et ses ministres inaugurent un aéroport », fulmine l’ex-patron des patrons de Guinée et leader de l’UDG [Union democratique de Guinée].

Maciré Camara