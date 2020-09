Mamadou Sylla prédit l’échec de Cellou: ‘’nous, comme on est intelligents, on a dit de ne pas jeter l’argent par les fenêtres’’

Cellou Dalein Diallo a-t-il jeté l’argent par les fenêtres en allant contre Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain ? Oui, croit l’opposant Elhadj Mamadou Sylla dans Politicodrome de Espace Tv. Il dit que « battre Alpha Condé pour Cellou Dalein est très compliqué ».

« Nous, on a vu comme on est intelligents, on s’est dit de ne pas jeter l’argent par les fenêtres. (…) Battre Alpha Condé pour Cellou Dalein est très compliqué parce que vous savez que l’opposition d’abord n’est pas unie, ça c’est une défaite. Si Sidya ne part pas, moi, je ne pars pas, Faya ne part pas, vous voyez déjà ça réduit beaucoup les forces de l’opposition. Moi j’avais dit cela il y a deux mois avant, aujourd’hui, il y a une crise de dialogue entre nous. Depuis huit mois, je n’ai pas parlé avec Cellou, je na’i pas parlé avec Sidya, je n’ai pas parlé avec les autres. Il y a crise déjà entre nous. (…) S’il n’y a pas de parole, pas de dialogue, qui va oser demander à l’autre : soutiens-moi ? Comment il va le dire ? », se justifie-t-il. Déroulant la raison qui fait que Cellou Dalein Diallo ne peut pas gagner l’élection. Pour lui, les dés sont déjà pipés.

« Tout le système de l’Etat est en branle aujourd’hui, personne n’est dans le bureau, tous les ministres s’occupent de leurs localités, les directeurs, machins et autres… On est comme dans un parti unique, révolutionnaire », confie le richissime homme d’affaires et leader de l’Union démocratique de Guinée (UDG).

Caroline SACKO