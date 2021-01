Mamadou Sylla promet de rendre visite aux détenus politiques dès le mois prochain

Après un mois de tournée de prise de contact avec les partis politiques, institutions nationales et sociétés civiles dans le cadre de la mise en place d’un cadre de dialogue national, le chef de file de l’opposition guinéenne et président du parti UDG, Mamadou Sylla vient de se fixer une autre mission qui est celle de rendre visite dès le mois prochain aux différents détenus politiques dans le pays.

C’est une information qu’il a annoncé au cours d’une conférence de presse animée ce samedi, 30 janvier, à son domicile privé situé à Dixinn Bora, dans la commune de Dixinn.

Selon lui (Mamadou Sylla), l’une de ses priorités en tant que chef de file de l’opposition guinéenne est de réconcilier les Guinéens pour le meilleur lendemain de la nation.

C’est pourquoi, dira-t-il, « j’invite tous les partis politiques de l’opposition de rejoindre mon cabinet, nous allons travailler ensemble pour faire des propositions de sortie de crise pour le développement national. Cela ne veut pas dire qu’on ne va s’opposer. Bien sûr on va s’opposer si c’est nécessaire. »

Ma mission de prise de contact n’est pas terminée, a-t-il précisé. « Dès le mois prochain, j’entamerais une visite dans les maisons carcérales pour faire l’état des lieux. On va leur remonter le moral et on va se battre pour qu’ils puissent recouvrer leur liberté. Nous allons aussi demander à la justice d’accélérer les procédures pour ceux qui ne sont pas encore jugés. Et ceux qui sont déjà condamnés, nous allons demander la clémence du Président de la République de les gracier. Ils ne sont pas des criminels, ni des voleurs. C’est la politique qui a les conduits là où ils sont aujourd’hui. »

Par ailleurs, il a rappelé que lors de sa tournée de prise de contact, il a visité une quinzaine de partis politiques, 8 institutions nationales et quelques organisations de société civile qui ont fait des recommandations qui seront mises dans un mémorandum et qui seront soumis au président Alpha Condé à la fin de la tournée.

Elisa Camara

+224654957322