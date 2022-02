Mamadou Sylla : « quand Alpha Condé a dit que les cadres malinkés sont malhonnêtes, c’était Ousmane Kaba » 

Le torchon brûle de plus en plus entre Dr Ousmane Kaba, ancien ministre et leader du PADES et Mamadou Sylla, homme d’affaires prospère et président de l’UDG dans le dossier Air Guinée qui se trouve désormais devant la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières). Dans une interview accordée à Mediaguinee, le PDG de FUTURELEC Holding, acquéreur de l’avion, s’en prend violement au fondateur de l’université Kofi Annan, qui faisait partie de l’équipe d’auditeurs mise en place sous la transition CNDD.

Mediaguinee: Dîtes-nous, par rapport à l’achat de l’avion Air Guinée, si vous avez payé la totalité de l’argent ?

Mamadou Sylla: Mais Ousmane Kaba raconte sa vie. Et d’abord, en ce que je sache, il n’a pas un cabinet d’audit, il n’a aucune expertise qui peut évaluer un avion, il n’était ni ministre des Transports, ni ministre des Finances. Si ses collègues ont fait ce travail et lui il a cette haine depuis qu’on l’a chassé du gouvernement. Et moi je sais pourquoi on l’a chassé du gouvernement. Je sais très bien parce que j’étais ami au président [Lansana Conté], je sais pourquoi. Donc, si maintenant il a la haine soit contre moi ou contre les ministres qui étaient en charge à l’époque, moi je crois qu’il n’a pas l’expertise, il n’a ni un cabinet, ni l’expertise en avion. Il n’est pas avionneur. Vous savez, dans le monde d’aujourd’hui, on ne peut pas mentir. Il y a internet, il y a même le site de Boeing. Vous allez voir le Boeing, quand tu dis 20 ans, mon avion a 20 ans ou je cherche un avion de 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ils vont te montrer avec toutes les données et même les vols qu’il a effectués comme le compteur d’une voiture. Et donc, c’est en fonction de ça que le prix est fixé. Il faut aller sur le site de Boeing. Donc je ne sais pas où il a pris son truc-là. Moi je suis client, j’ai acheté. Et quand j’ai acheté, dans la convention là-bas, le paiement est là-dedans. Le premier paiement, c’est 2.500.000 dollars que j’ai payé, qui est dans la convention-là , parce que l’avion était en Israël. Donc ça c’est le premier montant. Quand tu enlèves ça dans 5 millions, il reste 2.500.000 dollars. Les travailleurs étaient là à dire qu’on ne peut pas privatiser Air Guinée s’ils n’ont pas leur argent réglé. C’était un million et quelques dollars. À l’époque, ils m’ont dit de payer ça aux travailleurs, j’ai payé ça. Ça fait combien déjà ? Ça fait plus de 3.500.000 dollars sans compter tout ce qu’Air Guinée devait comme argent, je veux parler du droit de survol, c’est-à-dire quand tu quittes la Guinée pour aller au Sénégal, et du Sénégal en Côte d’Ivoire, ainsi de suite, l’avion partait à toutes ces distances. Donc tout ce temps, Air Guinée ne payait pas l’argent, c’est l’Etat. Donc ils ont évalué tout ça, et comme je ne voulais pas que l’avion que j’ai acheté soit saisi, ils m’ont autorisé à payer tout ça…Vous savez que j’ai été audité par un audit international…Ça c’est dans le cadre de la transaction qui s’est passée entre le groupe Futurelec et l’État guinéen. Tout le monde a vu ce rapport là. Donc, ils ont pris tout, il y avait un solde de 300 et quelques mille. Ils ont pris ça en compte, l’ensemble de la transaction entre nous. Il y a ce que moi j’ai livré avec les véhicules et tout. Un journaliste a même dit qu’on a passé un audit sans appel d’offres, mais je tombe des nues. J’ai repondu : est-ce qu’il est procureur, juge d’instruction ou avocat? Alors il n’a qu’à laisser le journalisme et qu’il s’occupe maintenant de tout ce qui est juridique parce que ce n’est pas son rôle. On a tous les documents qu’il faut et même le paiement, le chèque qu’on a payé à l’auditeur à l’époque pour ses honoraires. Après avoir fait un appel d’offres, ils (cabinet FFA & Ernest Young) ont gagné. Après, on a fait un contrat entre moi et l’État. Après, ils ont commencé le travail, ils ont dit qu’il faut payer 50% au départ. On a payé les 50% et l’État 50%, on a fait le travail. Ils ont fini, ils ont rendu le rapport. Ils ont dit de croiser les dettes, on a croisé les dettes, la situation de Air Guinée est dans ça. Toutes les marchandises que j’ai livrées sont dans ça, y compris les véhicules et tout. Finalement, ils ont tiré le solde en ma faveur. À l’époque, avec Daouda Bangoura, qui était gouverneur de la BCRG (banque centrale de la République de Guinée), on a signé le croisement de dettes tripartites. Et c’est après ça qu’ils m’ont fait des titres d’État avec échelonnement de paiement. Alors, qu’est-ce que tu veux de plus, quand quelqu’un a audité et toi tu veux rentrer dans cet audit-là on dirait tu es Inspecteur de police ou Colombo. Si maintenant il doute de l’audit-là, il n’a qu’à aller prendre l’auditeur. Il dit que lui (journaliste) il a vérifié avec les militaires, mais ce sont des mensonges. Et si ça continue comme ça, ça ne sera plus la peine de parler avec les journalistes en Guinée.

Mediaguinee: Puisque vous confirmez que vous avez payé l’argent par rapport à Air Guinée. Selon vous, pourquoi Ousmane Kaba vous cite tant?

Mamadou Sylla: Je vais dire à Ousmane Kaba qu’il n’a qu’à s’auditer lui-même d’abord. Comment il a construit Kofi Annan, tout le monde sait ça. Un simple commis de l’État, un simple fonctionnaire, comment il peut faire autant de travail. Moi au moins on doit parler de milliards sur moi, mais pas lui, pas les fonctionnaires. Lui il a été fonctionnaire avec les Kassory et Cellou ici et il connaît ses amis, qu’est-ce qu’ils ont par rapport à lui . Comment il a eu ça ? Quand il était à la coopération, il y avait les coopérations hors projet qui venaient au nom de l’État, mais c’est tout ce qu’il a détourné pour emmener chez lui là-bas.

Alpha Condé, devant moi, a dit devant huit personnes, Ousmane Kaba je ne te nomme pas parce qu’il faut que l’audit passe te voir parce que tu as trop, tous les fictifs des étudiants que tu as faits dans ton école et comment tu as eu l’argent même pour construire Koffi Annan. Tu as détourné ça. Devant moi et devant des témoins encore. C’est en ce moment qu’il (Alpha Condé) a envoyé Abdoulaye Yéro Baldé à l’Enseignement supérieur. Il a envoyé l’inspection qui lui a dit qu’il y a plus de 5000 fictifs, que Ousmane Kaba trichait les gens avec ces faux étudiants. Depuis lors, Alpha a dit qu’il ne va plus envoyer un étudiant dans une université privée. Est-ce qu’il l’a fait jusqu’à ce qu’on l’enlève ? Tous les étudiants guinéens ne vont-ils pas à Sonfonia et Gamal? À cause de lui, toutes les universités privées sont bloquées. Après ça, il a fait son rapport. Alpha lui a demandé, devant des députés témoins, est-ce que ce rapport-là tu peux lire ça devant tout le monde ou à la télé même ? Il dit qu’il ne peut pas. Le président a pris le rapport et il le lui a jeté à la figure.

Quand il a dit que les cadres malinkés sont malhonnêtes, c’était Ousmane Kaba. Il a dit ça à Ousmane Kaba. Les malinkés étaient fâchés, mais c’était Ousmane Kaba. [Lire cet article de guinee7 : Qui a déformé les propos d’Alpha Condé ? (notre enquête)]. Quand il a quitté même son groupe, il est allé s’asseoir là-bas. C’est un homme haineux, il est plus sale que quiconque. Il n’a qu’à s’auditer d’abord. L’audit est sorti contre lui à l’éducation, il n’a qu’à s’occuper de ça. Il s’acharne contre nous parce que tout simplement il voulait nous éliminer de la course à l’époque, en 2010. Parce qu’il y avait moi et Cellou qui étions très populaires à l’époque, et nous on ne savait même pas qu’il était candidat. C’est après qu’on a su qu’il est candidat. Toi tu suis tes concurrents. Quelqu’un veut compétir avec toi, donc il faut l’éliminer, l’incriminer afin que toi tu puisses avoir une position. C’est ce qui s’est passé. Et depuis ce temps là, pourquoi c’est maintenant qu’il sort ça? Parce qu’il veut avoir la confiance des militaires, pour que les militaires l’appellent. Il pense que les entrées et sorties qu’il fait là-bas on ne connait pas. C’est donc à cause de ça. Il veut montrer aux militaires qu’il est blanc pendant qu’il est plus noir que… on ne peut même pas comparer. Alors il n’a qu’à foutre la paix aux gens, parce que s’il est haineux, complexé, il ne faut pas qu’il il me le montre. On se connaît en Guinée ici et on sait qui est qui.

Moi, j’étais à côté du président. Eux tous, quand on les nommait, je connais qu’est-ce qui s’est passé…Donc c’est archi faux, l’audit est là. Et pour rappel, la même commission d’audit c’est Mouctar Baldé qui était là-bas. Celui que Dadis a mis en prison. C’est les Ousmane qui ont fait le coup contre le monsieur. Pourquoi ? Il voulait sa place. Quand on l’a enlevé, c’est lui qui a pris là-bas. Donc c’est le même service qui m’a audité, ils ont confirmé le même montant que l’auditeur indépendant a fait. Mais qu’est-ce qu’il veut encore ? Quelle expertise? Je n’ai jamais vu qu’il a un cabinet d’audit. Même s’il a fait économie, c’est de l’économie du passé.

Quand tu veux dire l’avion coûte 600, on dirait que c’est une voiture, mais il faut expertiser, demander et tout. Est-ce que l’avion a été volé ? L’avion a été acheté. Est-ce que c’est moi seul qui ai acheté l’avion de Air Guinée ? Il y avait deux autres avions qui avaient été vendus au Nigeria. Pourquoi ils ne sont pas allés les chercher ? Ils disent c’est moi le vendu, pourquoi ? Parce que je suis là ? Si ce n’est pas de la jalousie…

Propos recueillis par Maciré CAMARA