Mamadou Sylla : ‘’quand Facinet Touré était Médiateur de la République, Alpha Condé refusait de le recevoir’’

Face à la presse samedi dernier, le chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla, qui est très fâché avec le président Alpha Condé, qu’il accuse d’avoir bloqué son budget de fonctionnement, a fait beaucoup de révélations sur la gestion du pouvoir actuel.

Parmi ces révélations, le chef de file de l’opposition a évoqué le mépris que le président Condé avait vis-à-vis de l’ex-Médiateur de la République, Général Facinet Touré.

« Les 7 ans que le Général Facinet Touré a passé comme Médiateur de la République, il n’a pas pu décaisser plus de 2 ans de son budget. Je suis témoin, c’est un ami, il venait souvent me voir quand il avait des difficultés en attendant que le président revienne à de meilleurs sentiments. Parce que le président fait tout en fonction de son humeur. Vous savez, il y a eu en 2010 des tiraillements entre Facinet et Alpha. Depuis lors, Alpha était contre lui. Malgré tout, ce que Facinet a fait pour lui, cela ne l’a pas empêché de le bouder. Alpha Condé refusait même de le recevoir quand il venait le voir. Çà s’est passé devant moi. Ce jour, j’étais avec le Premier ministre Saïd Fofana à la présidence quand le Médiateur de la République, Facinet Touré, est venu voir le président qui ne voulait pas du tout le recevoir. Il a traîné au palais des heures. Difficilement, il l’a reçu », a confié Mamadou Sylla, président de l’UDG.

Elisa Camara

