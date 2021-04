Mamadou Sylla s’interroge sur les programmes annoncés par le PM : “est-ce qu’il va avoir les mains libres ?’’

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana était face aux députés ce mercredi, 7 avril 2021, pour présenter la déclaration de la politique générale de son gouvernement. Présent à l’hémicycle, Elhadj Mamadou Sylla, député à l’Assemblée Nationale et chef de file de l’opposition parlementaire a, après l’intervention du Premier ministre soulevé des interrogations quant à la réalisation des différents programmes annoncés.

Pour lui, « est-ce qu’il [Dr Ibrahima Kassory Fofana] va avoir les moyens et les mains libres de faire tout ça quand on sait qu’à chaque fois, il y a des problèmes et des bruits au sein du gouvernement. Tout cela nous donne à réfléchir. Est-ce qu’il va avoir les mains libres pour essayer d’exécuter toutes ces choses là ? C’est ça aussi la question », a précisé Elhadj Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition.

Mamadou Yaya Barry