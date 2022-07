Mamadou Sylla sur la désignation de Boni Yayi par la Cedeao : « c’est un homme intègre »

À l’occasion de son 61ème sommet tenu le dimanche dernier à Accra, la CEDEAO a décidé de la nomination de Thomas Boni Yayi comme nouveau médiateur en Guinée, ceci en remplacement du Ghanéen Mohamed Ibn Chambas qui a décidé de se retirer. Une décision qui ne déplaît pas au président du parti Union Démocratique de Guinée (UDG) et en même temps président de la CORED-GUINÉE.

Dans une interview accordée à Mediaguinee, Mamadou Sylla a déclaré que l’ex-président béninois est un homme intègre dont on ne pourrait douter de la moralité

« C’est un homme intègre. Dans le manteau que j’avais en tant que président de la FOPAO, président du patronat de 15 pays de la CEDEAO, il n’y a pas ce pays que je n’ai pas visité et dans ce cadre les différents Chefs de l’État. Monsieur Yayi Bony en ce moment était dans les affaires encore, il avait quitté une banque de la CEDEAO, il a cherché le pouvoir, il l’a eu et il a fait deux mandats. Il l’a respecté. C’est un démocrate convaincu et je crois que c’est quelqu’un dont à travers son passé, personne ne peut douter de sa moralité. C’est un homme en qui on peut avoir confiance parce qu’il a prouvé qu’il n’est pas assoiffé de pouvoir comme d’autres le disaient », a-t-il déclaré, ajoutant que le nouveau médiateur devrait aussitôt prendre service compte tenu du délai accordé à la Guinée « Nous sommes d’accord pour la nomination de Boni Yayi parce qu’il a un ne renommée de sérieux, c’est un démocrate convaincu, c’est quelqu’un qui a montré qu’il est sérieux. Il a été président une fois, deux fois, il a eu la chance aussi de changer la constitution pour rester encore au pouvoir mais il a dit Non. Alors si lui il vient chez nous pour parler entre nous et les autorités, ça veut dire qu’on ne peut que lui porter confiance. C’est un homme expérimenté qui a de l’expérience dans beaucoup de choses avant qu’il ne soit politique et à la tête de son pays. Donc en tant que président de la CORED et au nom de mon parti UDG aussi, on est très content de cette solution , on est content de l’arrivée du médiateur désigné. Je crois que les nouvelles autorités doivent aussitôt l’inviter pour qu’il commence à faire son travail en même temps », dira Mamadou Sylla.

Quant à la question d’une éventualité pour la CORED de revenir autour de la table de dialogue, le président de l’UDG reste optimiste « Mais oui on viendra. Avec ça, pourquoi pas ? Mais il faut sélectionner », a-t-il estimé.

Maciré Camara