Mamadou Sylla sur la récupération des biens de l’État : « ce n’est pas mauvais en soi »

Pour Elhadj Mamadou Sylla, Président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), la décision du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) de procéder à la récupération de tous les biens de l’État n’est pas une chose mauvaise en soi. Dans une brève interview qu’il a accordée ce mardi 9 novembre 2021 à Mediaguinee, Mamadou Sylla a déclaré que l’État étant impersonnel, cette récupération se fait au bénéfice du peuple de Guinée

«Moi je crois que ce n’est pas mauvais en soi. Vous savez même si c’est les biens d’un particulier, quand quelqu’un prend ton bien, tu le récupèreras un jour. Donc l’État c’est impersonnel, ce n’est pas pour le CNRD mais c’est pour le peuple de Guinée, pour la nation. Donc si le colonel Mamadi Doumbouya, Président de la transition avec son Premier ministre ont dit cela, je crois que ce n’est pas aujourd’hui que ça a commencé. Il y a longtemps que chaque président qui arrive demande de récupérer les biens et autres. Même le président qui est déchu avait une activité de récupération des biens mais surtout lui il faisait de la politique. Quand quelqu’un est contre lui politiquement, il s’acharne contre toi. Donc j’espère que comme ceux-ci n’ont pas d’idées politiques du tout, ils ne sont pas politiciens, s’ils commencent à récupérer les biens, ces biens sont à nous tous, c’est pour le peuple de Guinée, ce n’est pas pour eux-mêmes. Ce n’est pas pour récupérer et se les attribuer, c’est pour récupérer et nous redonner encore. En plus, il faut savoir qu’il y a beaucoup de manque à gagner au niveau de l’État, parce que si l’État gérait tous ces biens-là, c’est des milliards et des milliards. Je crois qu’à partir de là seulement, on pourrait même trouver le budget de fonctionnement de l’État et ça peut boucher beaucoup de trous », a-t-il estimé.

Maciré Camara