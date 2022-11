Mamadou Sylla sur la rencontre entre le PM et le Quatuor : « il y a eu échange, il a pu briser la glace qui était entre nous… »

Au cours de son passage ce vendredi 11 novembre dans l’émission « Mirador de Fim FM », Mamoudou Sylla, président de l’Union démocratique de Guinée (UDG) et membre du Quatuor a touché quelques points saillants de la rencontre entre le Premier ministre et le Quatuor. Il a même livré le message clé de cette rencontre.

lI nous a demandé qu’il veut savoir exactement ce qu’on propose en vue d’aller au dialogue

« […] Il y a eu échange, il a pu briser la glace qui était entre nous. Je dirais même que même la porte blindée qui était là. Aujourd’hui, les portes quand même sont ouvertes. Il nous a demandé qu’il veut savoir exactement ce qu’on propose en vue d’aller au dialogue. Donc, c’est en ce moment qu’on a sorti le mémo. J’avoue, il a trouvé quand même l’unité d’action du groupe .Il y avait le sérieux, la courtoisie, toutes les conditions. Il y a un seul qui a lu au nom de tout le monde. Et moi je lui ai souhaité la bienvenue. Ça c’est pour dire qu’on est ensemble, on est unis », a-t-il entamé.

Je peux dire que les négociations, même formelles, sont engagés

Sur la question de savoir est-ce qu’avec un compromis aujourd’hui, le Quatuor est disposé à aller à la table de dialogue ? Le président de l’UDG répond en ces termes : « Je peux dire que les négociations, même formelles, sont engagés. Vous savez, quand vous allez au dialogue, toujours vous avez des points. Chacun monte la barre plus haut pour voir ce que tu peux gagner dans ça. Mais s’ils sont de bonne foi, ils pourraient voir combien de points ils peuvent accorder, surtout ce qu’on a demandé. Peut-être, nous aussi, on va voir ce qu’on peut laisser. Pendant qu’eux ils ont déjà fait les premiers pas. Donc là je crois que c’est possible qu’on puisse s’entendre s’il y a la bonne foi (…) sur les démarches informelles qui sont engagées parce que pour le moment, ce n’est pas formel ».

La justice, quand c’est avéré, il n’y a pas de problème. Mais si ce n’est pas avéré, les petits trucs complémentaires, on peut annuler

Ensuite, les chroniqueurs de cette même émission lui ont demandé si le pré-dialogue pourrait intervenir avant la satisfaction des préalables, ou est-ce que finalement les préalables pourraient être discutés au sien de ce cadre dit de pré-dialogue ? Mamadou sylla répond en disant que s’il y a la bonne foi ,les deux camps pourraient se comprendre. « Je crois sur les 2 points, il y a un premier et un deuxième. C’est si le premier point des préalables, qui est le pré-dialogue, je crois que c’est ça qui est plus important pour nous. On a dit d’abord que c’est la revendication qui est avant le pré-dialogue. Vous savez, le pré-dialogue vous êtes là-dedans directement. Mais si on recommande ce qu’on a demandé avant que même le pré-dialogue soit établi, donc en ce moment il faut d’abord revoir qu’est-ce qu’ils veulent sur les points. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être levées tout de suite. Vous savez, quand je dis tout de suite tu négocies avec des gens pendant que ces mêmes sont poursuivis ou ils sont sous contrôle judiciaire. Ils n’ont pas détourné, ils n’ont rien fait, simplement les accuser pour dire qu’ils ont soutenu les manifestations. Ça déjà, il n’y a pas de chance parce que si on dit demain que la justice est derrière nous, on peut dire que la politique et la justice, ce n’est pas la même chose. Bon il y a des grands dossiers peut-être. La justice, quand c’est avéré, il n’y a pas de problème. Mais si ce n’est pas avéré, les petits trucs complémentaires, on peut annuler. Il y a des choses qu’il faut essayer d’annuler ou auxquelles il faut surseoir. », a-t-il indiqué.

Selon Mamoudou Sylla, avant de repartir, le Premier ministre n’a pris aucune promesse. Tout de même, il rajoute qu’eux (Quatuor), même ils savaient que ce dernier venait juste pour ouvrir les portes qui étaient complètement fermées.

« Non, le Premier ministre n’a pas pris promesse. Et nous-mêmes, on sait qu’il venait pour ouvrir la porte qui était complètement fermée. Donc ça déjà c’est important. Et il nous a dit ce qu’il veut. Il veut la paix, il veut le bonheur pour le pays, il veut l’entente entre les Guinéens. Nous aussi, c’est ça qu’on veut. Personne ne veut que le pays-là soit brûlé. Il nous a dit oui maintenant j’ai eu votre document, on va aller lire et on vous revient très vite », a-t-il souligné.

