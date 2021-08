Mamadou Sylla sur la flambée du prix du carburant : « dire que transporteurs et syndicats se sont engagés à ne pas augmenter, ce sont des histoires »

Se prononçant sur l’augmentation du prix du carburant à la pompe, Elhadj Mamadou Sylla, chef de file de l’opposition, a déclaré que cela n’est pas une première en Guinée. Bien que trouvant normal ce réajustement des prix, il estime que le gouvernement aurait dû au préalable procéder à une sensibilisation des acteurs concernés.

« L’augmentation du prix du carburant, ce n’est pas une première fois. C’est normal, ça fait partie de la gestion courante de la vie. Donc, augmenter ou pas, c’est normal. Mais chez nous, le problème, là où le bât blesse, on ne fait rien à temps. L’augmentation, c’est normal comme j’ai dit mais avant il faut faire des études avec les acteurs, je veux parler des usagers. Quand tu prends les transporteurs, les syndicats de transporteurs, il faut sensibiliser d’abord, faire une structure de prix. Comme ça, à chaque fois qu’il y a augmentation ou diminution du baril sur le marché international, qu’on puisse faire des études pour voir quel pourcentage il faut augmenter. Mais s’ils augmentent comme ça, on ne sait pas le gouvernement s’est référé à quoi pour augmenter, c’est là où le bât blesse », a-t-il déclaré.

Ne se fiant pas aux engagements de ces transporteurs et syndicats, il dira que le gouvernement aurait dû prévoir des mesures d’accompagnement. « Je crois qu’il faut toujours préparer des mesures d’accompagnement avant d’augmenter. Voilà les problèmes qui se posent aujourd’hui. Hier, on a entendu que les transporteurs et les syndicats se sont engagés à ne pas augmenter mais c’est des histoires. Moi, avec mon expérience de 18 ans à la tête du patronat, il y des patrons qui se réclament transporteurs mais ils n’ont pas de véhicules. Il y a aussi des syndicats qui disent qu’ils sont chauffeurs et qui ont beaucoup de véhicules. Donc, c’est mélangé, on ne sait même pas qui est réellement le propriétaire et qui est chauffeur. Moi je le disais à l’époque, c’est le rôle du secteur privé de gérer ça entre eux, parce que l’État ne donne pas les bus, il ne donne pas les taxis, l’État est là seulement pour réclamer les taxes. Tout dernièrement, ils ont démarré encore un changement. Ils ont donné le marché à quelqu’un pour l’histoire des cartes grises. Aujourd’hui, combien de montant les usagers paient pour avoir leurs plaques ? Ça c’est un. De deux, pour le carburant, les taxes qu’il y a à payer c’est les patrons des véhicules qui paient tout ça, avec l’état des routes en plus. Donc quand tu dis dans ça que quelqu’un s’engage il va s’engager devant toi mais après ce qu’il fera c’est autre chose. Ce matin, c’est ce qui se passe. Au lieu de payer 1500fg, tout le monde est en train de payer 2000fg, pendant qu’ils se sont engagés à ne pas augmenter. Un passager qui veut monter dans un véhicule on te dit que c’est deux milles, ou bien il passe et il te laisse. Toi tu vas rester longtemps avant qu’un autre véhicule n’arrive, finalement tu es obligé. Et c’est ce que tout le monde est en train de faire », a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Maciré Camara