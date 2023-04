Mamadou Sylla sur le dialogue : “j’ai dit au PM que s’il veut des résultats, il faut qu’il libère des prisonniers ou…”

Le président de l’Union Démocratique de Guinée ( UDG), était l’invité prestige de nos confrères de Fim FM dans l’émission Mirador de ce jeudi, 20 avril 2023.

Elhadj Mamadou Sylla s’est prononcé sur l’actualité sociopolitique du pays, notamment la médiation des religieux devant amener les nouvelles autorités et Forces Vives de Guinée (FVG) autour d’une table. Pour cet homme d’affaires et politique, la lenteur de ce dialogue inter-guinéen s’explique par la détention prolongée des acteurs politiques et sociaux, en prison depuis des mois à la maison centrale de Conakry.