Mamadou Sylla sur le limogeage de Cheick Taliby : “si tu entends que tu es nommé par décret, il faut savoir que tu as remplacé quelqu’un”

S’exprimant mercredi, 13 mai sur le limogeage par décret du ministre de l’Energie Cheick Taliby Sylla, le président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) et richissime homme d’affaires s’est montré très pragmatique sur la question.

Pour l’honorable Mamadou Sylla, toute personne appelée à servir dans une fonction en remplacement d’une personne devra se mettre en tête d’être un jour remplacée par une autre personne.

« Quelqu’un, le jour que tu entends sur les ondes que tu es nommé par décret, il faut savoir que tu as remplacé quelqu’un et que toi aussi tôt ou tard tu seras remplacé. Donc ce n’est pas nouveau, le limogeage ou le remplacement d’un ministre. On en a eu plusieurs fois ici. Donc son temps était arrivé. Le destin je l’ai dit c’est comme la mort. Quand ton temps arrive tu feras comme tu veux aussi mais à un moment donné tu seras appelé à d’autres fonctions ou en tout cas on te remplacera un jour », a-t-il déclaré.

A souligner que dans le même décret annonçant son limogeage, Cheick Taliby Sylla est appelé à d’autres fonctions alors que son secrétaire général Sékou Sanfina Diakité assure l’intérim à la tête du département de l’Energie.

Maciré Camara