Mamadou Sylla tacle Kouyaté: ‘’je suis un descendant de marabout… Il y a ce respect qui doit rester”

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre le chef de file de l’opposition guinéenne Elhadj Mamadou Sylla et le président du PEDN, Lansana Kouyaté. Le premier accuse le second de n’avoir pas été reconnaissant à son endroit pour l’avoir aidé à occuper le poste de Premier ministre en 2007. Ce que le second dément avec force.

Face à la presse, ce lundi 22 mars, à son siège situé à Dixinn Bora, le richissime homme d’affaires guinéen a soutenu que l’ancien premier ministre Lansana Kouyaté qui est en France depuis quelques années maintenant est un homme “ingrat” et “hautain”. Avant d’enfoncer le clou : ‘’je pensais que Kouyaté était honnête. Mais je vois qu’il est frustré parce qu’il n’a pas eu le poste de président de l’Assemblée nationale qu’il voulait tellement ».

Normalement, ajoute l’opposant, ‘’Kouyaté lui il n’est pas reconnaissant. Pourtant ce que j’ai dit je n’ai pas menti. Il a démarché pour être Premier ministre. C’est Malick Sankhon qui nous a mis en contact. Et moi j’ai parlé de lui au président Lansana Conté pour le nommer au poste du Premier ministre chef du gouvernement. Et c’est mon stylo même que le président Conté a pris pour signer son décret. Il m’avait même fait des promesses qu’il allait m’aider à trouver un bon avocat pour mon affaire avec l’État guinéen. Parce qu’en ce moment j’étais en justice avec l’État”.

“Puis si ce n’est pas la modération qui s’impose aujourd’hui Kouyaté devrait pas me parler comme ça. Moi je suis un descendant de marabout… Il y a ce respect qui doit rester”.

Plus loin de mentionner que “Kouyaté est hautain et ingrat”. Les vrais Kouyaté ne mentent pas. Mais lui c’est un menteur. Mais il dit qu’il va sortir un mémo contre moi j’attends. Quand je vois ce mémo je lui répondrai. Et c’est ce jour que tout va prendre fin (…)”.

Elisa Camara

+22654957322