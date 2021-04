Mamadou Sylla très fâché avec Alpha Condé à cause du budget du cfo : « il n’a jamais été même chef de quartier »

C’est un chef de file de l’opposition (cfo) guinéenne remonté et frustré contre la gestion du président Alpha Condé qui a pris parole ce samedi lors d’une conférence de presse animée à son domicile privé à Dixinn.

Mamadou Sylla qui a été installé dans ses fonctions de chef de file de l’opposition depuis plusieurs mois a dénoncé le refus du président Alpha Condé de mettre à sa disposition son budget de fonctionnement.

« Jusqu’à présent, je n’ai rien reçu comme budget. C’est un refus de la part du président qui fait tout en fonction de son humeur. Il a tout centralisé à son niveau. Vous voyez, non comment il a traumatisé tous ses ministres, c’est quelqu’un qui ne sait pas comment s’y prendre parce qu’il n’a jamais géré administrativement, il n’a jamais été même un chef de quartier. Il ne connaît que la politique dans sa vie. Et maintenant, on lui donne à gérer un grand pays comme la Guinée. Comme il ne s’y connaît pas trop, il doit au moins écouter les gens. Les cadres qui l’entourent connaissent bien la gestion de l’administration. Actuellement, il a fait que tout le monde a peur de lui. Il fait comme ‘’Dadis Show’’. Mais il doit savoir qu’il est en train de griller ses bonus, parce que c’est quelqu’un qui est dans ses 80 ans (…). »

Elisa Camara

