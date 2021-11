Mamadou Sylla met les points sur les i : « moi, je n’ai jamais habité dans une maison de l’État »

Depuis quelques jours, une liste des détenteurs des biens de l’État circule sur la toile. Parmi les noms qui y figurent, un certain Elhadj Mamadou Sylla. Si nombreuses personnes ont considéré qu’ils s’agissait du président du parti UDG, l’intéressé Elhadj Mamadou Sylla, rencontré par Mediaguinee ce mardi 9 novembre 2021 à son domicile, à Dixinn Bora, a souligné qu’il s’agissait plus d’un certain Elhadj Mamadou Saliou Sylla, ancien ambassadeur de la Guinée à Riyad.

« La récupération des biens de l’État c’est normal, mais que les gens vérifient très bien avant d’accuser les gens d’accuser les gens à tort que leurs noms de trouvent sur les listes de ces biens là. Quand vous prenez moi mon cas c’est à tort qu’ils ont mis mon nom que je suis sur un domaine où dans une maison de l’État. Jamais. Moi je n’ai jamais habité dans une maison de l’État. La maison qu’ils disent que c’est pour moi, c’est une maison de Donka, sur la Corniche en face du camp Boiro, vers la mer. La maison ne appartient pas. Certainement c’est un de mes homonymes. Il s’appelle Mamadou Sylla aussi, mais lui c’est Elhadj Mamadou Saliou Sylla. Tout le monde le connait. Il fut ambassadeur à Riyad pendant longtemps. Tout dernièrement il a servi le CNT, il était vice président du CNT Rabiatou Serah Diallo. Donc peut-être qu’on a les mêmes noms et prénoms mais lui il est Saliou et moi je suis tout court Elhadj Mamadou Sylla », a-t-il déclaré.

